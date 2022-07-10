Чемпион легчайшего дивизиона Стерлинг прокомментировал бой Лоуренса и Кахрамонова

Американский чемпион UFC легчайшего дивизиона Алджэмейн Стерлинг высказался о поединке между 30-летним соотечественником Ронни Лоуренсом и 26-летним узбекским бойцом Сайдиокубом Кахрамоновым на проходящем турнире UFC Вегас 58, выступающими в аналогичном весе.
«Я не думал, что этот бой будет таким односторонним. У Лоуренса было несколько моментов во втором раунде, которые взволновали болельщиков в стойке, но Кахрамонов быстро нейтрализовал этот шум и вернул его на «задницу», — гласит публикация Стерлинга в «Твиттере».
Напомним, поединок Лоуренс – Кахрамнов завершился победой Сайдиокуба единогласным решением судей – 30-27, 30-26, 30-27. Сайдиокуб одержал вторую победу в UFC – предыдущая была 21 августа 2021 года над Тревином Джонсом, где успех узбеку в третьем раунде принесла гильотина. В целом же у него теперь 10 побед в ММА.
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