Армен Петросян разместил первый пост после поражения на UFC Вегас 58
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Российский боец смешанных единоборств Армен Петросян разместил новый пост в своих социальных сетях, который стал первым после поражения, которое он потерпел на турнире UFC Вегас 58. Петросян в основном карде встречался с представителем Бразилии Кайо Борральо и уступил единогласным решением судей (30-27, 30-27, 29-28).
«Всех приветствую, дорогие друзья! Простите, что не оправдал ваших надежд! Спасибо всем вам за тёплые слова поддержки! Я обещаю, что вернусь сильнее», — написал Петросян.
Напомним, в главном бою UFC Вегас 58 сражались представитель Азербайджана Рафаэль Физиев и Рафаэль дос Аньос из Бразилии. Победу в этом поединке, добытую нокаутом, праздновал Физиев.
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