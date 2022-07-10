Бывший соперник Джошуа объяснил, почему Усик победит в реванше
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Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе, новозеландец Джозеф Паркер, в прошлом встречавшийся со звёздным британцем Энтони Джошуа, объяснил, почему считает его аутсайдером в реванше с украинцем Александром Усиком, который состоится 20 августа в Саудовской Аравии.
«Послушайте, это отличный бой. У Джошуа новая команда, что интересно, поскольку это лишает нас уверенности касательно его подготовки. Медиа не могут сказать, над чем они работают.
Усик же выйдет на ринг более уверенным. И на данный момент я бы поставил на него. По причине того, что он в доминирующей манере победил в первом бою. И если он выйдет таким же уверенным на реванш, то сделает свою работу», – сказал боец в интервью YouTube-каналу iFL TV.
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