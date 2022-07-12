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RCC: Бой Александра Шлеменко и Магомеда Исмаилова перенесён

RCC: Бой Александра Шлеменко и Магомеда Исмаилова перенесён
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Менеджмент лиги смешанных единоборств RCC принял решение о переносе поединка между Александром Шлеменко и Магомедом Исмаиловым. Главный бой года состоится в декабре, а не в августе, как это планировалось ранее.

Магомед Исмаилов не успевает восстановиться после операции на колено. Лысый Хищник готов выйти в клетку в сентябре, однако звёздный поединок возглавит номерной турнир, который пройдёт незадолго до Нового года.

«Бой Александра Шлеменко остаётся в карде турнира RCC 12, поэтому шоу будет не менее громким. Следующий номерной турнир у нас запланирован на декабрь, бой Шлеменко и Исмаилова отлично ложится на конец года, и перенос глобально не влияет на календарь нашей организации», — комментирует глава RCC Николай Клименко.

Турнир RCC 12 запланирован на 26 августа и пройдёт в Екатеринбурге. Соперник Александра будет объявлен в ближайшее время.

Отметим, что и Шлеменко, и Исмаилов продолжают сниматься в бойцовском проекте RCC Fight Show, где бойцы выступают в качестве наставников и тренируют команды, которые в итоге встретятся в клетке ради контракта с организацией. Финал шоу откроет счёт в звёздном противостоянии.

Сейчас съёмочная бригада проекта находится в Махачкале: завтра шесть финалистов приступают к тренировкам в Дагестане и две недели проведут бок о бок с Магомедом Исмаиловым.

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