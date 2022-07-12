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«Я вижу все твои атаки». Волкановски раскрыл, что говорил Холлоуэю во время боя

«Я вижу все твои атаки». Волкановски раскрыл, что говорил Холлоуэю во время боя
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33-летний австралийский боец UFC Александр Волкановски, являющийся чемпионом организации в полулёгком весе, рассказал о том, что он говорил своему сопернику Максу Холлоуэю во время боя.

«Я это делал, скорее, для себя. Я не пытался проявить к нему неуважение. Просто озвучивал свои мысли. Я ему говорил: «Я вижу все твои атаки». Ещё вроде бы сказал ему, что он слишком медленный.

Я не хотел перейти грань, я просто озвучивал свои наблюдения и продолжал работать», — приводит слова Волкановски Sportskeeda.

Напомним, Волкановски одержал победу единогласным решением судей (50-45, 50-45, 50-45). Это была их третья встреча за карьеру в UFC. Впервые бойцы встретились между собой на турнире UFC 245 в декабре 2019 года, тогда победа единогласным решением судей досталась Александру. Во втором их очном противостоянии, прошедшем на UFC 251 в июле 2020 года, австралиец также оказался сильнее, но уже раздельным решением судей.

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