«Я вижу все твои атаки». Волкановски раскрыл, что говорил Холлоуэю во время боя

33-летний австралийский боец UFC Александр Волкановски, являющийся чемпионом организации в полулёгком весе, рассказал о том, что он говорил своему сопернику Максу Холлоуэю во время боя.
«Я это делал, скорее, для себя. Я не пытался проявить к нему неуважение. Просто озвучивал свои мысли. Я ему говорил: «Я вижу все твои атаки». Ещё вроде бы сказал ему, что он слишком медленный.
Я не хотел перейти грань, я просто озвучивал свои наблюдения и продолжал работать», — приводит слова Волкановски Sportskeeda.
Напомним, Волкановски одержал победу единогласным решением судей (50-45, 50-45, 50-45). Это была их третья встреча за карьеру в UFC. Впервые бойцы встретились между собой на турнире UFC 245 в декабре 2019 года, тогда победа единогласным решением судей досталась Александру. Во втором их очном противостоянии, прошедшем на UFC 251 в июле 2020 года, австралиец также оказался сильнее, но уже раздельным решением судей.
- 12 июля 2022
-
14:57
-
14:24
-
14:12
-
14:05
-
14:00
-
13:59
-
13:47
-
13:03
-
13:03
-
13:02
-
13:02
-
12:57
-
11:51
-
11:19
-
10:51
-
09:42
-
09:00
-
08:48
-
07:43
-
00:57
-
00:04
- 11 июля 2022
-
23:07
-
21:50
-
20:58
-
20:56
-
20:23
-
20:00
-
18:57
-
17:50
-
16:34
-
15:46
-
15:02
-
14:41
-
13:37
-
12:39