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Родригес заявил, что в UFC ему пообещали титульный бой в случае победы над Ортегой

Родригес заявил, что в UFC ему пообещали титульный бой в случае победы над Ортегой
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Мексиканский боец смешанных единоборств Яир Родригес рассказал, что в случае победы в поединке с американцем Брайаном Ортегой на турнире UFC Fight Night 210 он получит титульный бой и сразится с австралийцем Александром Волкановски. По его словам, в этом его заверили представители промоушена.

«Да, мне это сказали. Это то, к чему мы стремимся. Перво-наперво я собираюсь выиграть этот поединок, а затем дать чемпиону немного времени на восстановление. А затем в бой.

В бою с Максом Холлоуэем Волкановски выглядел потрясающе. Это стало для меня открытием. И поэтому мне стоит подготовиться получше, если я хочу стать чемпионом. Если я хочу стать чемпионом, мне придётся немного поработать, потому что он крутой. Он действительно жёсткий боец», — приводит слова Родригеса MMA Fighting.

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