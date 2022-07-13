Бывший спарринг-партнер Джошуа участвует в подготовке Усика

Украинский боксёр Александр Усик продолжает готовиться ко второму бою с британцем Энтони Джошуа, который должен состояться через месяц в Саудовской Аравии. Одним из его спарринг-партнёров является конголезец Мартин Баколе (18-1, 13 КО).



«Наслаждаюсь возможностью делить ринг с лучшими. Потому что я знаю, что являюсь одним из них», – написал Баколе в соцсетях и выложил совместное фото с украинским супертяжем после тренировочного боя.

Фото: страница Мартина Баколе в «Твиттере»

Несколько лет назад Мартин Баколе приглашался в лагерь Джошуа и помогал британцу готовиться к боям против француза Карлоса Такама (2017) и россиянина Александра Поветкина (2018). В обоих поединках Энтони побеждал техническим нокаутом.



Напомним, чемпионский бой супертяжеловесов Александра Усика и Энтони Джошуа состоится 20 августа в Саудовской Аравии. В ночь на 26 сентября 2021 года Усик победил Джошуа в 12-раундовом бою и завоевал титулы WBA Super, WBO, IBF и IBO.