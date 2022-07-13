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Оливейра отреагировал на желание Волкановски перейти в лёгкий вес UFC

Оливейра отреагировал на желание Волкановски перейти в лёгкий вес UFC
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Бывший чемпион UFC в лёгком весе Чарльз Оливейра прокомментировал желание австралийца Александра Волкановски, являющегося чемпионом UFC в полулёгком весе, перейти в лёгкую весовую категорию.

«Он очень жёсткий парень, и я знаю, что он вошёл в историю в категории до 66 килограммов. Но все, кто думает о переходе в лёгкий вес, должны хорошо подумать, потому что это очень, очень, очень тяжёлый дивизион», — приводит слова Оливейры MMA News со ссылкой на его выступление на канале The Schmo в YouTube.

Напомним, в ночь на 3 июля мск на турнире UFC 276 Волкановски одолел американца Макса Холлоуэя единогласным решением судей. Оливейра в последнем бою победил Джастина Гэтжи.

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