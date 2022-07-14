Джордж Форман обвиняется в сексуальных домогательствах

Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе Джордж Форман рассказал о том, что на него подали в суд за сексуальные домогательства в 1970-х годах.
«В течение последних шести месяцев две женщины пытались вымогать у меня и моей семьи миллионы долларов каждая. Они ложно утверждают, что я совершил сексуальное насилие над ними более 45 лет назад, в 1970-х годах. Я решительно и категорически отрицаю эти обвинения.
Я горжусь своей репутацией, которая для меня важна не меньше, чем мои спортивные достижения, и меня не запугать беспочвенными угрозами и ложью. Я всегда руководствовался и буду руководствоваться своей верой и доверием к богу. Буду работать со своими адвокатами, чтобы полностью и правдиво разоблачить схему моих обвинителей и защитить себя в суде. Я не вступаю в драки, но и не убегаю от них», — приводит слова Формана BoxingScene.
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