Усман Нурмагомедов — о поединке с Гонсалесом: это то, о чём я просил руководство Bеllator

Двоюродный брат Хабиба Нурмагомедова Усман (14-0) в ночь на 23 июля в Вашингтоне встретится с Крисом Гонсалесом (7-1) в рамках турнира Bellator 283. Непобеждённый российский боец поделился ожиданиями от поединка, который может вывести его на претендентский бой.
«Мой противник — очень хороший боец, хороший атлет, и это прекрасный вызов для меня. И да, это именно такой бой, который я просил. После последнего поединка я просил руководство Ballator подыскать для меня сильного оппонента. Возможно, после этого боя мне предоставят претендентский шанс, а может, и нет. Посмотрим.
Самое главное для меня — получить максимальный опыт от предстоящего противостояния. Я не гонюсь за большим числом поклонников, мне не нужна лишняя шумиха. Просто жду нового шанса получить новый опыт и доказать всем, что я один из лучших», — цитирует Нурмагомедова MMA Junkie.
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