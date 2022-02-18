Усману Нурмагомедову нужно бежать из Bellator. Там никому не нужен «брат Хабиба»

В прошлом году в Bellator засияла новая звезда в лёгком весе. Младшему двоюродному брату Хабиба Нурмагомедова Усману пророчат большое будущее и выдают шикарные авансы, добавляя, что он талантливее Орла. В Bellator также в конце 2021 года россиянина поставили на третье место.

Хотя во всех трёх боях Усману давали в соперники бойцов сомнительного уровня. Об этом в открытую возмутился сам Нурмагомедов на октябрьском турнире в Москве. Тогда 23-летний талант был в основном карде и являлся одним из хедлайнеров турнира. Но ему дали неизвестного финна, которого он легко задушил в первом раунде.

Оттого возникали вопросы, почему Усмана поставили на высокое третье место. Это было очень похоже на аванс со стороны руководства промоушена. Однако за неполные два месяца в 2022 году планы Скотта Кокера насчёт российских бойцов изменились. Валентин Молдавский проиграл спорным решением Райану Бейдеру, Ислам Мамедов таким же спорным образом проиграл сбитому лётчику Бенсону Хендерсону.

Тут интересно, что за сутки до этих двух схваток Хабиб проводил свой первый турнир в Соединённых Штатах. И эти два поражения можно связать с ответным ударом со стороны Кокера в адрес Орла. Но это слишком поверхностное умозаключение. Тем не менее Скотт охладел по отношению даже к своему кумиру Фёдору Емельяненко. А затем понизил рейтинг Усмана, опустив того на пятое место. То есть Хендерсон обошёл нашего бойца в рейтинге, что не совсем логично. Так не распоряжаются со своими ценными активами, а приберегают для титульников или элиминаторов.

Видимо, в голове Скотта Кокера что-то щёлкнуло, и он изменил своё отношение к Усману. Мы до сих пор не знаем его следующего соперника. Хотя напомним, в прошлом году Нурмагомедов-младший провёл три боя. Возможно, мы скоро узнаем имя нового соперника, но не удивимся, если это будет не боец из топ-5. Логику выбора соперников под Усмана мы за прошлый год так и не поняли, впрочем, как и сам Нурмагомедов.

Но если ему дадут очередного ноунейма, тогда нужно призадуматься о своём будущем, так как это очень похоже на мешковую диету, против которой выступает вся команда Орла. Такие методы только отдаляют нашего бойца от заветного пояса, который он заслуживает. При всём уважении к текущему чемпиону Патрики Фрейре, Усман всё же на голову выше бразильца и должен становиться чемпионом уже в этом году.



Если глава Bellator будет медлить с продвижением нашего таланта, тогда Усману, да и Хабибу стоит призадуматься о поиске новой организации, где Нурмагомедову-младшему. будут давать конкурентные бои. Мы полагаем, что Орлу не удастся договориться с Даной Уайтом о переходе брата в UFC, куда ему пока рано уходить. В этом случае можно попробовать свои силы в PFL. Там конкурентные бои, на кону $ 1 млн и нуль обещаний, что «вот-вот дадим топового соперника, ты только подожди ещё чуть-чуть». Плюс про российских бойцов там хорошо наслышаны.

Следующий шаг Скотта Кокера будет решающим по отношению к Нурмагомедову-младшему. Если он не даст Усману рейтингового бойца, тогда мы станем свидетелями, как Кокер гробит россиянина. Упущение такого большого таланта будет непростительным просчётом.