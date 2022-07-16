Фьюри рассказал, как спал на полу в больнице перед третьим боем с Уайлдером

Чемпион WBC в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри рассказал, как готовился к третьему бою с Деонтеем Уайлдером. Тот бой закончился победой Фьюри нокаутом.
«Я находился в тренировочном лагере перед третьим боем с Уайлдером. Внезапно, бац, вся команда заболевает COVID-19 в июле. Итак, мы идем домой, Пэрис в то время беременна нашим шестым ребенком, и у нас есть этот маленький ребенок. У неё было редкое заболевание сердца, когда она родилась. Врачи не могли остановить ее сердце от быстрого биения. Я действительно не знал, насколько это серьёзно. Я тренировался перед третьим боем с Уайлдером, и спал на полу в больнице», — приводит слова Фьюри TalkSport.
Напомним, Фьюри объявил о завершении карьеры после победы в бою с соотечественником Диллианом Уайтом 24 апреля.
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