Валуев оценил шансы Бивола и Бетербиева на победу в случае их очного боя

Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе, а ныне депутат Госдумы Российской Федерации Николай Валуев поделился мыслями о возможном поединке между непобеждёнными российскими боксёрами Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым.



«Я никогда не любил, когда россияне сталкиваются в бою, тем более когда на кону стоит титул абсолютного чемпиона мира. Но это спорт, и в нём нет такой яркой принадлежности к стране.



Я бы в этой ситуации посоветовал им как профессиональным спортсменам — пусть они сейчас побольше наколотят себе средств на безбедную старость. Пока у них есть возможность не встречаться друг с другом, пусть они колотят всех остальных. Но этот поединок будет, и всё остальное будет подготовкой к нему.



У кого из них больше шансов на победу? Не люблю кому-то отдавать предпочтение. Я бы сказал, что шансы у них – 50 на 50. Явного фаворита в этом бою нет. Тем он и интересен. Они очень разные боксёры», — приводит слова Валуева «РИА Новости Спорт».

Блиц-опрос Артура Бетербиева: