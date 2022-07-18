Эррол Спенс вступился за Джермелла Чарло после критики Цзю

Объединённый чемпион в полусреднем весе (до 66,7 кг), американец Эррол Спенс вступился за одноклубника и соотечественника Джермелла Чарло.

Напомним, ранее австралийский претендент Тим Цзю, готовящийся бросить вызов Чарло в начале следующего года, назвал его «стариком».

«Он как старик, который всё время ворчит и злится. Это его характер. Он набрасывается на ESPN за то, что они не включили его в рейтинг. Он набрасывается на репортёров. Он просто злой человек. Быть таким эмоциональным, как он, не очень хорошо в боксе», – приводит слова Цзю BoxingScene.

«Люди спрашивают, почему Джермелл и Джермалл такие озлобленные. Они следят за всем в социальных сетях, буквально за всем. Если они увидят журналиста, то уже знают, что он сказал о них. То же самое касается и бойцов. Каждый раз, когда кто-то пишет в сетях, они реагируют», – сказал Спенс в интервью YouTube-каналу K9Boxing.