Видео: в Макгрегора швырнули кепкой на вечеринке в честь дня рождения
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Чемпион UFC в двух весовых категориях, звёздный ирландец Конор Макгрегор угодил в небольшой инцидент во время празднования 34-летия на Ибице (Испания).
В спортсмена, устроившего вечеринку в одном из пляжных клубов курорта, едва не попала брошенная незнакомцем чёрная кепка, после чего он наступил на неё ногой и вызывающе посмотрел на зачинщика.
Напомним, Макгрегор не выступал с июля 2021 года, когда на турнире UFC 264 уступил из-за перелома ноги в третьем бою с американцем Дастином Порье. Поражение стало вторым подряд для ирландца. Пятью месяцами ранее, на турнире UFC 257, он проиграл нокаутом во втором раунде всё тому же Порье. Первый поединок бойцов состоялся в сентябре 2014 года – тогда Макгрегор победил досрочно.
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