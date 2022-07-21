«Он подготовил Салидо к Ломаченко». Энди Руис объяснил переход к новому тренеру
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Бывший объединённый чемпион мира в супертяжёлом весе, американец Энди Руис-младший, готовящийся к поединку с кубинским ветераном Луисом Ортисом, который состоится 5 сентября в Лос-Анджелесе, рассказал об уходе от известного мексиканского специалиста Эдди Рейносо.
«Людям нужны скандалы. Но мы в хороших отношениях… Какой боец не хочет прокладывать свой собственный путь. Да, мы сменили тренера (Руис перешёл к Альфредо Осуне. – Прим. «Чемпионата»), и у него большой опыт.
Он подготовил Салидо к поединку с Ломаченко. А когда он держит лапы, то стоит в левше… нахождение такого человека в углу, это лучшее, что я мог сделать для текущей подготовки», – сказал Руис в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV.
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