Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Пэдди Пимблетт показал ягодицы хейтерам во время взвешивания на UFC

Пэдди Пимблетт показал ягодицы хейтерам во время взвешивания на UFC
Комментарии

Британский боец смешанных единоборств Пэдди Пимблетт во время церемонии взвешивания перед турниром UFC Fight Night в Лондоне приспустил трусы, показав ягодицы. Таким образом он обратился к хейтерам, критиковавшим его диетические пристрастия.

«Для всех, кто пытался опозорить меня, и говорил, что я, чёрт возьми, выйду из строя, поцелуйте меня в задницу», — сказал Пимблетт.

Напомним, соперником Пимблетта на предстоящем турнире UFC явялется американский боец Джордан Ливитт. В последнем поединке Пэдди встретился с мексиканцем Родриго Варгасом. Бой завершился победой британца в первом раунде после удушающего приёма. Ливитт в последний раз выходил в октагон в апреле 2022 года, одержав победу над Треем Огденом раздельным решением судей.

«Рецепт разрушения тела». Пимблетт набрал огромный вес – его аппетит опасен для здоровья «Рецепт разрушения тела». Пимблетт набрал огромный вес – его аппетит опасен для здоровья
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022