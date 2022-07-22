Пэдди Пимблетт показал ягодицы хейтерам во время взвешивания на UFC
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Британский боец смешанных единоборств Пэдди Пимблетт во время церемонии взвешивания перед турниром UFC Fight Night в Лондоне приспустил трусы, показав ягодицы. Таким образом он обратился к хейтерам, критиковавшим его диетические пристрастия.
«Для всех, кто пытался опозорить меня, и говорил, что я, чёрт возьми, выйду из строя, поцелуйте меня в задницу», — сказал Пимблетт.
Напомним, соперником Пимблетта на предстоящем турнире UFC явялется американский боец Джордан Ливитт. В последнем поединке Пэдди встретился с мексиканцем Родриго Варгасом. Бой завершился победой британца в первом раунде после удушающего приёма. Ливитт в последний раз выходил в октагон в апреле 2022 года, одержав победу над Треем Огденом раздельным решением судей.
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