Результаты турнира Bellator 283

Стали известны результаты всех поединков прошедшего в Вашингтоне (США) на стадионе «Эмеральд Куин Казино» турнира Bellator 283.

Джейсон Джексон победил Дугласа Лиму единогласным решением судей (50-45, 50-45, 50-45);

победил единогласным решением судей (50-45, 50-45, 50-45); Тофик Мусаев победил Сидни Аутло нокаутом (1-й раунд, 0:27);

победил нокаутом (1-й раунд, 0:27); Усман Нурмагомедов победил Криса Гонсалеса болевым приемом (удушение гильотиной) (1-й раунд, 2:54);

победил болевым приемом (удушение гильотиной) (1-й раунд, 2:54); Бой Мухамеда Берхамова против Лоренца Ларкина объявлен несостоявшимся (непреднамеренный удар локтем) (1-й раунд, 2:52);

против объявлен несостоявшимся (непреднамеренный удар локтем) (1-й раунд, 2:52); Марсело Голм победил Дэвиона Франклина болевым приемом (удушение сзади) (3-й раунд, 4:36);

победил болевым приемом (удушение сзади) (3-й раунд, 4:36); Далтон Роста победил Ромеро Коттона техническим нокаутом (левый хук) (3-й раунд, 0:38);

победил техническим нокаутом (левый хук) (3-й раунд, 0:38); Вета Артега победила Ванессу Порто болевым приемом (удушение гильотиной) (2-й раунд, 3:47);

победила болевым приемом (удушение гильотиной) (2-й раунд, 3:47); Гаджи Рабаданов победил Бобби Кинга единогласным решением (30-27, 30-27, 30-27);

победил единогласным решением (30-27, 30-27, 30-27); Ахмед Магомедов победил Кевина Бёма болевым приемом (удушение сзади) (1-й раунд, 1:16);

победил болевым приемом (удушение сзади) (1-й раунд, 1:16); Роман Фаральдо победил Луиса Иньигеса нокаутом (удар кулаком) (1-й раунд, 3:42);

победил нокаутом (удар кулаком) (1-й раунд, 3:42); Джейлон Бейтс победил Марка Коутса раздельным решением судей (30-27, 28-29, 29-28);

победил раздельным решением судей (30-27, 28-29, 29-28); Арчи Колгэн победил Брайана Нуро техническим нокаутом (удары руками) (3-й раунд, 1:15).