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Результаты турнира Bellator 283

Результаты турнира Bellator 283
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Стали известны результаты всех поединков прошедшего в Вашингтоне (США) на стадионе «Эмеральд Куин Казино» турнира Bellator 283.

  • Джейсон Джексон победил Дугласа Лиму единогласным решением судей (50-45, 50-45, 50-45);
  • Тофик Мусаев победил Сидни Аутло нокаутом (1-й раунд, 0:27);
  • Усман Нурмагомедов победил Криса Гонсалеса болевым приемом (удушение гильотиной) (1-й раунд, 2:54);
  • Бой Мухамеда Берхамова против Лоренца Ларкина объявлен несостоявшимся (непреднамеренный удар локтем) (1-й раунд, 2:52);
  • Марсело Голм победил Дэвиона Франклина болевым приемом (удушение сзади) (3-й раунд, 4:36);
  • Далтон Роста победил Ромеро Коттона техническим нокаутом (левый хук) (3-й раунд, 0:38);
  • Вета Артега победила Ванессу Порто болевым приемом (удушение гильотиной) (2-й раунд, 3:47);
  • Гаджи Рабаданов победил Бобби Кинга единогласным решением (30-27, 30-27, 30-27);
  • Ахмед Магомедов победил Кевина Бёма болевым приемом (удушение сзади) (1-й раунд, 1:16);
  • Роман Фаральдо победил Луиса Иньигеса нокаутом (удар кулаком) (1-й раунд, 3:42);
  • Джейлон Бейтс победил Марка Коутса раздельным решением судей (30-27, 28-29, 29-28);
  • Арчи Колгэн победил Брайана Нуро техническим нокаутом (удары руками) (3-й раунд, 1:15).
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