Усман Нурмагомедов: Дагестан против Бразилии, мы каждый раз будем побеждать

Известный российский боец смешанных единоборств Усман Нурмагомедов разместил новый пост в своих социальных сетях, заявив, что дагестанские бойцы всегда будут побеждать соперников из Бразилии.



«Ислам Махачев против Чарльза Оливейры, и я против Патрики Фрейре. Дагестан против Бразилии, мы каждый раз будем побеждать этих ребят», — написал Усман.



Напомним, на турнире Bellator 283, который состоялся в ночь на 23 июля мск, Усман одолел представителя США Кристофера Гонсалеса, применив удушающий приём (гильотина) в первом раунде. После боя он бросил вызов действующему чемпиону Bellator в лёгком весе бразильцу Патрики Фрейре.

Хабиб показал весогонку Усмана перед дебютом в Bellator: