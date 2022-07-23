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Усман Нурмагомедов: Дагестан против Бразилии, мы каждый раз будем побеждать

Усман Нурмагомедов: Дагестан против Бразилии, мы каждый раз будем побеждать
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Известный российский боец смешанных единоборств Усман Нурмагомедов разместил новый пост в своих социальных сетях, заявив, что дагестанские бойцы всегда будут побеждать соперников из Бразилии.

«Ислам Махачев против Чарльза Оливейры, и я против Патрики Фрейре. Дагестан против Бразилии, мы каждый раз будем побеждать этих ребят», — написал Усман.

Напомним, на турнире Bellator 283, который состоялся в ночь на 23 июля мск, Усман одолел представителя США Кристофера Гонсалеса, применив удушающий приём (гильотина) в первом раунде. После боя он бросил вызов действующему чемпиону Bellator в лёгком весе бразильцу Патрики Фрейре.

Хабиб показал весогонку Усмана перед дебютом в Bellator:

Брат Хабиба идёт путём Махачева. Не бил топовых соперников, но уже требует бой за пояс Брат Хабиба идёт путём Махачева. Не бил топовых соперников, но уже требует бой за пояс
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