Рамзан Кадыров отреагировал на яркий нокаут в исполнении Абдул-Рахмана Дудаева на АСА 141

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров поделился мыслями о состоявшемся вчера, 22 июля, турнире ACA 141, отдельно отметив нокаут в исполнении россиянина Абдул-Рахмана Дудаева в поединке с бразильцем Джоном Тейшейрой.
«В городе Сочи состоялся грандиозный вечер единоборств АСА 141, который провёл промоушен с мировым именем — лига АСА. В рамках турнира состоялось 12 ярких поединков, в которых известные в мире ММА бойцы отстаивали право называться лучшими в своих весовых категориях. Достойны всяческих похвал представители Республиканского спортивного клуба «Ахмат» Мехди Байдулаев, Юнус Евлоев, Хусейн Кушагов, Абдул-Рахман Дудаев и Алихан Сулейманов, которые показали зрелищные бои.
В предварительном карде турнира Мехди и Хусейн одержали верх единогласными решениями судей. В случае с Юнусом, хоть мнения судей разделились, но тем не менее победа в этом поединке досталась нашему бойцу. Особо хочется отметить бой Абдул-Рахмана Дудаева в основном карде. Абдул-Рахман с блеском нокаутировал оппонента, бразильского бойца Джона Тейшейру, на 43-й секунде первого раунда. Наши бойцы показали бескомпромиссные, зрелищные и захватывающие поединки. Смело можно предположить, что вечер не оставил равнодушным никого из зрителей», — написал Кадыров в своих социальных сетях.
Кадыров провёл спарринг с Хамзатом Чимаевым:
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