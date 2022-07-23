Умар Нурмагомедов — Рабаданову: ты что за бомбочка

Российский боец UFC Умар Нурмагомедов отреагировал на победу своего соотечественника, бойца смешанных единоборств Гаджи Рабаданова, которую он одержал в поединке с американцем Бобби Кингом на турнире Bellator 283.



«Ты что за бомбочка», — написал Нурмагомедов в своих социальных сетях.

Поединок Рабаданова и Кинга продлился три раунда, по итогам которых российский боец праздновал победу единогласным решением судей. Отметим, что на протяжении всего противостояния Гаджи владел инициативой. В первом раунде он успешно провёл тейкдаун и мог завершать бой досрочно, однако соперник справился. Во втором Рабаданов пробовал провести удушающий и болевой приёмы, но Кинг опять выстоял. Третий раунд также остался за Рабадановым.

У. Нурмагомедов показал борцовскую тренировку с Тухуговым: