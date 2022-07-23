Кокер: Фёдор Емельяненко хочет провести прощальный бой с Райаном Бейдером

Президент Bellator Скотт Кокер сообщил, что Фёдор Емельяненко хочет провести свой прощальный бой в лиге с чемпионом промоушена в тяжёлом весе Райаном Бейдером.



«Фёдор очень хочет провести свой прощальный бой в Bellator с Райаном Бейдером. Мы говорили об этом. У него остался один бой, он собирается завершить карьеру. Но с Бейдером мы пока это не обсуждали. Сложно сказать «нет» Фёдору, так что, думаю, он рассмотрит этот вариант. Сейчас контракты не подписаны, но мы точно обсудим перспективу боя», — приводит слова Кокера MMAJunkie.



Фёдор предыдущий бой провёл на турнире Bellator 269, где одолел представителя США Тимоти Джонсона. В поединке с Джонсоном Фёдор выиграл нокаутом уже в первом раунде. В общей сложности в смешанных единоборствах Емельяненко провёл 47 поединков. В них он одержал 40 побед, шесть раз проиграл, ещё одна схватка была признана несостоявшейся.