Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Кокер: Фёдор Емельяненко хочет провести прощальный бой с Райаном Бейдером

Кокер: Фёдор Емельяненко хочет провести прощальный бой с Райаном Бейдером
Комментарии

Президент Bellator Скотт Кокер сообщил, что Фёдор Емельяненко хочет провести свой прощальный бой в лиге с чемпионом промоушена в тяжёлом весе Райаном Бейдером.

«Фёдор очень хочет провести свой прощальный бой в Bellator с Райаном Бейдером. Мы говорили об этом. У него остался один бой, он собирается завершить карьеру. Но с Бейдером мы пока это не обсуждали. Сложно сказать «нет» Фёдору, так что, думаю, он рассмотрит этот вариант. Сейчас контракты не подписаны, но мы точно обсудим перспективу боя», — приводит слова Кокера MMAJunkie.

Фёдор предыдущий бой провёл на турнире Bellator 269, где одолел представителя США Тимоти Джонсона. В поединке с Джонсоном Фёдор выиграл нокаутом уже в первом раунде. В общей сложности в смешанных единоборствах Емельяненко провёл 47 поединков. В них он одержал 40 побед, шесть раз проиграл, ещё одна схватка была признана несостоявшейся.

Bellator близок к развалу? Действующий чемпион открыто критикует лигу Bellator близок к развалу? Действующий чемпион открыто критикует лигу
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022