В IBF определят обязательного претендента для Артура Бетербиева

Международная боксёрская федерация (IBF) готовится к организации претендентского поединка в полутяжёлом весе (до 79,4 кг), сообщает Грег Леон, менеджер канадского экс-чемпиона мира и ветерана Жана Паскаля (36-6-1, 20 KO).

По словам функционера, в IBF хотят свести его подопечного с бронзовым призёром Олимпиады – 2016, непобеждённым британским нокаутёром Джошуа Буатси (16-0, 13 KO).

Напомним, в своём последнем поединке в мае этого года Паскаль нанёс первое поражение рейтинговому китайцу Фаньлун Мэну (16-1, 12 KO). Буатси также в мае одержал крупнейшую победу в карьере, победив единогласным решением экс-претендента на титул, соотечественника Крэйга Ричардса (17-3-1, 10 KO).

Ранее промоутер Буатси Эдди Хирн заявил, что намерен организовать поединок с россиянином Дмитрием Биволом.