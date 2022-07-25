Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

В IBF определят обязательного претендента для Артура Бетербиева

В IBF определят обязательного претендента для Артура Бетербиева
Комментарии

Международная боксёрская федерация (IBF) готовится к организации претендентского поединка в полутяжёлом весе (до 79,4 кг), сообщает Грег Леон, менеджер канадского экс-чемпиона мира и ветерана Жана Паскаля (36-6-1, 20 KO).

По словам функционера, в IBF хотят свести его подопечного с бронзовым призёром Олимпиады – 2016, непобеждённым британским нокаутёром Джошуа Буатси (16-0, 13 KO).

Напомним, в своём последнем поединке в мае этого года Паскаль нанёс первое поражение рейтинговому китайцу Фаньлун Мэну (16-1, 12 KO). Буатси также в мае одержал крупнейшую победу в карьере, победив единогласным решением экс-претендента на титул, соотечественника Крэйга Ричардса (17-3-1, 10 KO).

Ранее промоутер Буатси Эдди Хирн заявил, что намерен организовать поединок с россиянином Дмитрием Биволом.

Новость по теме
Эдди Хирн намерен организовать бой Бивола с Буатси
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022