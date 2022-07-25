Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«70 на 30». Шлеменко оценил шансы Дацика в бою с Монсоном

«70 на 30». Шлеменко оценил шансы Дацика в бою с Монсоном
Комментарии

Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко считает соотечественника Вячеслава Дацика фаворитом в бою с американцем Джеффом Монсоном.

«Все-таки больше, 70% я ставлю на победу Славы. Слава сейчас на кураже, он голодный к победам. Многих прям сносит своих оппонентов. Главное для Дацика здесь, мне кажется, не довести бой до борьбы, до партера, потому что там Джефф Монсон очень опасен», — приводит слова Шлеменко «Известия».

В последнем бою Монсон встречался с россиянином Александром Емельяненко. Бойцы проводили поединок в ночь с 23 на 24 февраля мск. Противостояние проходило на голых кулаках. Победу решением судей праздновал Александр.

Напомним, спортсмены уже встречались в 2012 году по правилам ММА. Тогда победу удушающим приёмом во втором раунде одержал Монсон.

Новость по теме
Вячеслав Дацик и Джефф Монсон подписали контракт на бой
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022