«70 на 30». Шлеменко оценил шансы Дацика в бою с Монсоном

Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко считает соотечественника Вячеслава Дацика фаворитом в бою с американцем Джеффом Монсоном.

«Все-таки больше, 70% я ставлю на победу Славы. Слава сейчас на кураже, он голодный к победам. Многих прям сносит своих оппонентов. Главное для Дацика здесь, мне кажется, не довести бой до борьбы, до партера, потому что там Джефф Монсон очень опасен», — приводит слова Шлеменко «Известия».

В последнем бою Монсон встречался с россиянином Александром Емельяненко. Бойцы проводили поединок в ночь с 23 на 24 февраля мск. Противостояние проходило на голых кулаках. Победу решением судей праздновал Александр.

Напомним, спортсмены уже встречались в 2012 году по правилам ММА. Тогда победу удушающим приёмом во втором раунде одержал Монсон.