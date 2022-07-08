Вячеслав Дацик и Джефф Монсон подписали контракт на бой

51-летний американский боец Джефф Монсон и российский боец смешанных единоборств Вячеслав Дацик подписали контракт на проведение поединка, сообщает РЕН ТВ.



Бой состоится 5 августа в Москве и станет главным событием «Бойцовского клуба РЕН ТВ».



В последнем бою Монсон встречался с россиянином Александром Емельяненко. Бойцы проводили поединок в ночь с 23 на 24 февраля мск. Противостояние проходило на голых кулаках. Победу решением судей праздновал Александр. Напомним, спортсмены уже встречались в 2012 году по правилам ММА. Тогда победу удушающим приёмом во втором раунде одержал Монсон.



Дацик сегодня, 8 июля, одержал победу над Антониу Силвой. Бой завершился уже во втором раунде — Дацик зажал оппонента у канатов и нанёс серию сокрушительных ударов. Рефери пришлось вмешаться в ход поединка и зафиксировать победу Дацика техническим нокаутом.