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Вячеслав Дацик и Джефф Монсон подписали контракт на бой

Вячеслав Дацик и Джефф Монсон подписали контракт на бой
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51-летний американский боец Джефф Монсон и российский боец смешанных единоборств Вячеслав Дацик подписали контракт на проведение поединка, сообщает РЕН ТВ.

Бой состоится 5 августа в Москве и станет главным событием «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

В последнем бою Монсон встречался с россиянином Александром Емельяненко. Бойцы проводили поединок в ночь с 23 на 24 февраля мск. Противостояние проходило на голых кулаках. Победу решением судей праздновал Александр. Напомним, спортсмены уже встречались в 2012 году по правилам ММА. Тогда победу удушающим приёмом во втором раунде одержал Монсон.

Дацик сегодня, 8 июля, одержал победу над Антониу Силвой. Бой завершился уже во втором раунде — Дацик зажал оппонента у канатов и нанёс серию сокрушительных ударов. Рефери пришлось вмешаться в ход поединка и зафиксировать победу Дацика техническим нокаутом.

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