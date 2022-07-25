Тренер Анкалаева оценил его шансы в бою с Прохазкой
Поделиться
Сухраб Магомедов, тренер российского бойца полутяжёлого веса (до 93 кг) UFC Магомеда Анкалаева, оценил его шансы в бою с действующим обладателем титула, чехом Иржи Прохазкой.
«Самое главное с Прохазкой – не пропускать его непонятные удары. Он уже показал, что у него слабая борьба. Что же касается его стойки, то можно подобрать спарринг-партнёра, работающего издалека и двигающегося, с широкой стойкой.
План у нас будет бороться, но я думаю, что Магомед его и в стойке побьёт. Не сказал бы, что у Прохазки есть что-то такое, но это правда, бьёт со всех углов. Магомед готов подраться. Если он соберётся с мыслями, то может спокойно пять раундов подраться», – приводит слова специалиста издание Sport24.
Комментарии
- 25 июля 2022
-
19:55
-
19:05
-
18:46
-
17:57
-
17:39
-
17:25
-
16:16
-
15:31
-
14:36
-
13:52
-
13:00
-
12:21
-
12:00
-
11:45
-
10:43
-
09:21
-
01:30
-
01:09
-
00:15
-
00:01
- 24 июля 2022
-
23:47
-
23:21
-
22:58
-
22:26
-
21:19
-
20:47
-
20:05
-
18:54
-
18:21
-
16:58
-
16:11
-
15:54
-
15:00
-
14:35
-
14:00
Партнерский контент