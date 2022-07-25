Тренер Анкалаева оценил его шансы в бою с Прохазкой

Сухраб Магомедов, тренер российского бойца полутяжёлого веса (до 93 кг) UFC Магомеда Анкалаева, оценил его шансы в бою с действующим обладателем титула, чехом Иржи Прохазкой.

«Самое главное с Прохазкой – не пропускать его непонятные удары. Он уже показал, что у него слабая борьба. Что же касается его стойки, то можно подобрать спарринг-партнёра, работающего издалека и двигающегося, с широкой стойкой.

План у нас будет бороться, но я думаю, что Магомед его и в стойке побьёт. Не сказал бы, что у Прохазки есть что-то такое, но это правда, бьёт со всех углов. Магомед готов подраться. Если он соберётся с мыслями, то может спокойно пять раундов подраться», – приводит слова специалиста издание Sport24.