Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Тренер Анкалаева оценил его шансы в бою с Прохазкой

Тренер Анкалаева оценил его шансы в бою с Прохазкой
Комментарии

Сухраб Магомедов, тренер российского бойца полутяжёлого веса (до 93 кг) UFC Магомеда Анкалаева, оценил его шансы в бою с действующим обладателем титула, чехом Иржи Прохазкой.

«Самое главное с Прохазкой – не пропускать его непонятные удары. Он уже показал, что у него слабая борьба. Что же касается его стойки, то можно подобрать спарринг-партнёра, работающего издалека и двигающегося, с широкой стойкой.

План у нас будет бороться, но я думаю, что Магомед его и в стойке побьёт. Не сказал бы, что у Прохазки есть что-то такое, но это правда, бьёт со всех углов. Магомед готов подраться. Если он соберётся с мыслями, то может спокойно пять раундов подраться», – приводит слова специалиста издание Sport24.

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022