«Думал, что усну». Физиев объяснил, почему намеренно вызвал рвоту перед боем с дос Аньосом

Седьмой номер рейтинга лёгкого веса (до 70 кг) UFC Рафаэль Физиев рассказал о проблемах в ночь перед поединком с бразильским экс-чемпионом и ветераном Рафаэлем дос Аньосом, который состоялся в начале июля.

«В ночь перед боем он не мог заснуть, поэтому принял таблетку мелатонина. Затем ещё одну. И ещё. Потом принял ещё и жвачку с мелатонином, после чего спросил меня: «Оу, а это не слишком? Это не повлияет на меня в бою?» На что я спросил, почему он сначала делает, а потом думает. И он отправился в ванную, где заставил себя вырвать все таблетки», – приводит слова Саята Абдрахманова, менеджера бойца, издание MMA Fighting.

«Всего я съел семь таблеток. Я начал бояться, что могу уснуть в бою, поэтому мне пришлось избавиться от всего этого», – добавил Физиев.