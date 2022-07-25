«Он слишком прост». Дэнни Гарсия дал категоричный прогноз на бой Чарло — Цзю
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Экс-чемпион мира в двух весовых категориях, американец Дэнни Гарсия высказался о поединке за звание абсолютного чемпиона в первом среднем весе (до 69,9 кг) между соотечественником Джермеллом Чарло и австралийцем Тимом Цзю, который, как ожидается, состоится в начале следующего года в США.
«Я считаю, что Чарло нокаутирует его. Да, Чарло остановит его. Я смотрел последний бой Тима Цзю. Он хороший боец, сильный и голодный до побед, но он слишком прост. Парень послал его в нокдаун. Я просто считаю, что ему ещё рано выходить на этот поединок. Но в любом случае это хорошее имя для Чарло», – сказал Гарсия в интервью YouTube-каналу FightHype.com.
Ранее в интервью Цзю заявил, что поединок с Чарло не пройдёт полную дистанцию.
Новость по темеТим Цзю: бой с Чарло не пройдёт полную дистанцию
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