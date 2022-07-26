О’Мэлли: Стерлинг обязан отдать мне половину дохода с PPV после UFC 280

Американский боец легчайшего веса (до 61 кг) UFC Шон О’Мэлли считает, что его поединок с российским экс-чемпионом Петром Яном серьёзно повлияет на продаваемость турнира UFC 280, который состоится 23 октября в Абу-Даби.

О’Мэлли не обошёл стороной и действующего чемпиона дивизиона и соотечественника Алджэмейна Стерлинга, который также выступит на UFC 280.

«Алджо впервые выступит на PPV, и это полный отстой. Он должен отдать мне половину дохода с PPV. UFC рассказали мне о реакции в социальных сетях на объявление о моём бое. И он самый раскрученный в карде. Ничего не отнимаю у Чарльза и Ислама, это крутейший бой, но как насчет меня и Петра? Это чертовский интересный бой», – сказал О’Мэлли в своём YouTube-канале.