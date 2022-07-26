Бывший тренер Усика назвал его ошибку перед реваншем с Джошуа

Джеймс Али Башир, бывший тренер украинского чемпиона в супертяжёлом весе Александра Усика, считает, что ему не стоило набирать вес перед реваншем с британцем Энтони Джошуа, который состоится 20 августа в Саудовской Аравии.

«Стоило ли Александру Усику набирать массу перед реваншем с Энтони Джошуа? Я считаю, что нет. Мне бы хотелось, чтобы он оставался в своём естественном весе. Ему стоит подходить к боям с весом 98-99 кг. Не думаю, что набранный вес поможет ему нокаутировать Джошуа. Ему нужно двигаться, он хорош в этом. И в этом его преимущество», – сказал специалист в интервью YouTube-каналу Two Sides.

Ранее в интервью спарринг-партнёр Усика объяснил, почему реванш с Джошуа завершится досрочно.