Спарринг-партнёр Усика объяснил, почему реванш с Джошуа завершится досрочно
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Британский боец супертяжёлого веса Дэвид Аллен, в прошлом спарринговавший с украинским чемпионом Александром Усиком, высказался о его ожидаемом реванше с Энтони Джошуа, который состоится 20 августа в Саудовской Аравии.
«Что же касается реванша Джошуа и Усика, то я считаю, что на этот раз Усик победит досрочно. Джошуа будет агрессивнее, и это худшее решение, которое он может принять. Он не побил его в первом бою, а во втором тем более не побьёт. Поэтому я скажу, что Усик остановит его», – сказал Аллен в интервью YouTube-каналу Lightweight Boxing Show.
Ранее в интервью Энтони Джошуа рассказал, о чём подумал после первого раунда в бою с Усиком, который состоялся в сентябре 2021 года в Великобритании.
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