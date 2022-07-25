Спарринг-партнёр Усика объяснил, почему реванш с Джошуа завершится досрочно

Британский боец супертяжёлого веса Дэвид Аллен, в прошлом спарринговавший с украинским чемпионом Александром Усиком, высказался о его ожидаемом реванше с Энтони Джошуа, который состоится 20 августа в Саудовской Аравии.

«Что же касается реванша Джошуа и Усика, то я считаю, что на этот раз Усик победит досрочно. Джошуа будет агрессивнее, и это худшее решение, которое он может принять. Он не побил его в первом бою, а во втором тем более не побьёт. Поэтому я скажу, что Усик остановит его», – сказал Аллен в интервью YouTube-каналу Lightweight Boxing Show.

Ранее в интервью Энтони Джошуа рассказал, о чём подумал после первого раунда в бою с Усиком, который состоялся в сентябре 2021 года в Великобритании.