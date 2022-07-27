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Дана Уайт объяснил, чем Пэдди Пимблетт похож на Конора Макгрегора

Дана Уайт объяснил, чем Пэдди Пимблетт похож на Конора Макгрегора
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Президент UFC Дана Уайт высказался о набирающем популярность британском легковесе Пэдди Пимблетте и сравнил его со звездой организации и экс-чемпионом в двух весовых категориях ирландцем Конором Макгрегором.

«Пока рано говорить о чемпионстве, но у него есть этот вайб Конора Макгрегора. То, как он выходит на бои, как ведёт себя на арене, как фанаты воспринимают его и как на него реагируют медиа. Думаю, мы поставим его в PPV-кард в Бостоне или Нью-Йорке. И затем мы привезём его в Вегас», – приводит слова Уайта издание MMAJunkie.

Ранее соотечественник Пимблетта и боец наилегчайшего веса (до 57 кг) UFC Мухаммед Мокаев осудил его за скандальную выходку на взвешивании перед турниром UFC Fight Night 208.

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