«Ему не хватает уверенности». Минаков сравнил Сергея Павловича с Александром Волковым

Бывший чемпион Bellator в тяжёлом весе (до 120 кг), российский ветеран Виталий Минаков сравнил соотечественников Александра Волкова и Сергея Павловича.

«Они разные бойцы, совершенно разные. У кого плюсов больше? Ну я думаю, что у Павловича. У Саши Волкова один из сильнейших плюсов — это то, что он волевой боец. Он очень хорошо использует свои сильные стороны. Хотя у него достаточно много слабых сторон, но он довольно качественно использует ударную технику. Если ему удаётся навязать свой темп и ритм поединка, если ему удаётся удержать соперника на своей дистанции, то у него всё получается.

А Сергей — это боец, который хорошо работает руками, умеет бороться и контролировать в партере. Павлович — более универсальный [боец] и, естественно, физически гораздо мощнее, чем Саша. Поэтому, если сравнивать, у Сергея потенциально плюсов больше. Но Саша более стабильный и надёжный — он набил руку, он уже опытный. Он приобрёл уверенность в себе.

А Сергею не хватает уверенности в себе, на мой взгляд. В поединках он очень осторожничает, крайне редко обостряет, чтобы лезть в рубку, и ищет момент. А Саша способен на обострение. Он способен удивлять, как говорится», — сказал Минаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Денисом Дорофеевым.