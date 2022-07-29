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«Я почти хотел всё закончить». Тилл рассказал о тяжёлой тренировке, обратившись к Чимаеву

«Я почти хотел всё закончить». Тилл рассказал о тяжёлой тренировке, обратившись к Чимаеву
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Бывший претендент на чемпионский титул UFC в полусреднем весе (до 77 кг) британец Даррен Тилл разместил новый пост у себя в социальных сетях, рассказав о тяжёлой тренировке, а также поблагодарил своего приятеля, шведского бойца чеченского происхождения Хамзата Чимаева.

«Сегодня был один из тех дней, когда я почти хотел всё закончить. Спасибо тебе, Хамзат, за то, что подталкиваешь меня каждый день, брат», — написал Тилл.

Напомним, последний бой Тилл провёл на турнире UFC Fight Night в сентябре прошлого года. Даррен встречался с представителем США Дереком Брансоном и проиграл ему в третьем раунде сабмишеном. Ранее Тилл отреагировал на организацию боя Чимаева и американца Нейта Диаза.

Фанат сделал татуировки с лицами Чимаева и Тилла:

Самая нежная дружба в UFC — Чимаев и Тилл. Хотели подраться, сейчас заботятся друг о друге Самая нежная дружба в UFC — Чимаев и Тилл. Хотели подраться, сейчас заботятся друг о друге
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