«Я почти хотел всё закончить». Тилл рассказал о тяжёлой тренировке, обратившись к Чимаеву
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Бывший претендент на чемпионский титул UFC в полусреднем весе (до 77 кг) британец Даррен Тилл разместил новый пост у себя в социальных сетях, рассказав о тяжёлой тренировке, а также поблагодарил своего приятеля, шведского бойца чеченского происхождения Хамзата Чимаева.
«Сегодня был один из тех дней, когда я почти хотел всё закончить. Спасибо тебе, Хамзат, за то, что подталкиваешь меня каждый день, брат», — написал Тилл.
Напомним, последний бой Тилл провёл на турнире UFC Fight Night в сентябре прошлого года. Даррен встречался с представителем США Дереком Брансоном и проиграл ему в третьем раунде сабмишеном. Ранее Тилл отреагировал на организацию боя Чимаева и американца Нейта Диаза.
Фанат сделал татуировки с лицами Чимаева и Тилла:
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