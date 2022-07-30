Фигейреду назвал имена бойцов, которые способны одолеть чемпиона UFC Стерлинга

Чемпион UFC в наилегчайшем весе Дейвисон Фигейреду рассказал о желании подняться в легчайшую весовую категорию, а также назвал бойцов, которые могут победить чемпиона UFC в этом весе Алджэмейна Стерлинга.
«Я признаю, что у меня есть желание подняться в легчайшую весовую категорию. Не знаю, когда это случится. Об этом известно одному лишь богу. Пока я добиваюсь успеха в наилегчайшем весе и есть кто-то, кто может бросить мне вызов, будьте уверены, я буду продолжать защищать то, что принадлежит мне.
Полагаю, что это вопрос времени, когда Стерлинг потеряет своё место. Назову несколько парней, которые намного лучше его. Если он столкнется с Жозе Альдо, то Жозе Альдо нокаутирует его. Я много наблюдал за Диллашоу — этот парень здорово действует со стратегической точки зрения и вообще он умён. Когда он снова сразится за пояс, он вернёт себе титул», — приводит слова Фигейреду MMA Fighting со ссылкой на MMA Fighting’s Trocação Franca.
Стерлинг поблагодарил UFC и подколол Яна:
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