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Шон О'Мэлли рассказал о гонораре за бой с Яном

Шон О'Мэлли рассказал о гонораре за бой с Яном
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Боец легчайшего веса (до 61 кг) UFC американец Шон О’Мэлли рассказал о гонораре за предстоящий бой с россиянином Петром Яном.

«Я сам себе менеджер. У меня нет посредника, который брал бы процент за это. Я сам себе посредник и заключаю сделки правильно. Допустим, UFC хочет организовать бой с участием Шона О'Мэлли, они звонят менеджеру, а тот перезванивает и говорит: «Тут позвонили из UFC, хочешь заключить сделку?» После этого он заберёт свои 20 процентов. Вы хотите 15 процентов моих денег и часть бонуса за что? Такому не бывать.

Я доволен происходящим со мной в UFC, гонораром и отношением. Меня ждёт бой с Петром Яном, но я не получу за этот бой больше, чем положено по контракту. Я не просил больше денег. Я сражаюсь с парнем номер один. Я просто выйду и воспользуюсь этой возможностью», — рассказал О'Мэлли в эфире шоу MMA Hour.

О'Мэлли в последнем бою встречался с бразильцем Педро Муньосом на UFC 276. Поединок был остановлен во втором раунде из-за попадания Шона в глаз сопернику. После продолжительной паузы судья принял решение не продолжать бой. Сейчас американец готовится к поединку с россиянином Петром Яном.

В своём последнем бою на турнире UFC 273 в апреле Ян уступил раздельным судейским решением американцу Алджэмейну Стерлингу, за год до этого отобравшему у него чемпионский титул.

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