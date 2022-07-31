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Результаты турнира UFC 277 с двумя титульными поединками

Результаты турнира UFC 277 с двумя титульными поединками
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Аманда Нуньес вернула титул в легчайшем весе, Брэндон Морено стал обладателем временного пояса в наилегчайшем весе, а россияне Магомед Анкалаев и Сергей Павлович одержали победы техническими нокаутами – результаты турнира UFC 277.

UFC 277. Основной кард.

  • Джулианна Пенья — Аманда Нуньес. Победа Нуньес единогласным решением (50-44, 50-44, 50-43).
  • Брэндон Морено — Кай Кара-Франс. Победа Морено техническим нокаутом в третьем раунде.
  • Деррик Льюис — Сергей Павлович. Победа Павловича на 55-й секунде первого раунда техническим нокаутом.
  • Александр Пантожа — Алекс Перес. Победа Пантожи техническим нокаутом в первом раунде.
  • Магомед Анкалаев — Энтони Смит. Победа Анкалаева техническим нокаутом во втором раунде.

Предварительный кард.

  • Алекс Мороно — Мэттью Семелсбергер. Победа Мороно единогласным решением (29-28, 29-28, 30-27).
  • Рафаэл Алвес — Дрю Добер. Победа нокаутом Добера в третьем раунде.
  • Хамди Абдельвахаб — Донтейл Мэйс. Победа Абдельвахаба раздельным решением (29-28, 28-29, 29-28).
  • Рафа Гарсия — Драккар Клозе. Победа Клозе единогласным решением (29-28, 29-28, 29-28).
  • Адам Фугит — Микаэль Моралес. Победа Моралеса техническим нокаутом в третьем раунде.
  • Жозелин Эдвардс — Ким Чи Ён. Победа Эдвардса раздельным решением (28-29, 29-28, 30-27).
  • Николае Негумеряну — Игорь Потеря. Победа Негумеряну техническим нокаутом во втором раунде.
  • Орион Косси — Майк Матета. Победа Косси единогласным решением (29-28, 29-28, 29-28).
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