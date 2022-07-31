Результаты турнира UFC 277 с двумя титульными поединками
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Аманда Нуньес вернула титул в легчайшем весе, Брэндон Морено стал обладателем временного пояса в наилегчайшем весе, а россияне Магомед Анкалаев и Сергей Павлович одержали победы техническими нокаутами – результаты турнира UFC 277.
UFC 277. Основной кард.
- Джулианна Пенья — Аманда Нуньес. Победа Нуньес единогласным решением (50-44, 50-44, 50-43).
- Брэндон Морено — Кай Кара-Франс. Победа Морено техническим нокаутом в третьем раунде.
- Деррик Льюис — Сергей Павлович. Победа Павловича на 55-й секунде первого раунда техническим нокаутом.
- Александр Пантожа — Алекс Перес. Победа Пантожи техническим нокаутом в первом раунде.
- Магомед Анкалаев — Энтони Смит. Победа Анкалаева техническим нокаутом во втором раунде.
Предварительный кард.
- Алекс Мороно — Мэттью Семелсбергер. Победа Мороно единогласным решением (29-28, 29-28, 30-27).
- Рафаэл Алвес — Дрю Добер. Победа нокаутом Добера в третьем раунде.
- Хамди Абдельвахаб — Донтейл Мэйс. Победа Абдельвахаба раздельным решением (29-28, 28-29, 29-28).
- Рафа Гарсия — Драккар Клозе. Победа Клозе единогласным решением (29-28, 29-28, 29-28).
- Адам Фугит — Микаэль Моралес. Победа Моралеса техническим нокаутом в третьем раунде.
- Жозелин Эдвардс — Ким Чи Ён. Победа Эдвардса раздельным решением (28-29, 29-28, 30-27).
- Николае Негумеряну — Игорь Потеря. Победа Негумеряну техническим нокаутом во втором раунде.
- Орион Косси — Майк Матета. Победа Косси единогласным решением (29-28, 29-28, 29-28).
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