Результаты турнира UFC 277 с двумя титульными поединками

Аманда Нуньес вернула титул в легчайшем весе, Брэндон Морено стал обладателем временного пояса в наилегчайшем весе, а россияне Магомед Анкалаев и Сергей Павлович одержали победы техническими нокаутами – результаты турнира UFC 277.



UFC 277. Основной кард.

Джулианна Пенья — Аманда Нуньес. Победа Нуньес единогласным решением (50-44, 50-44, 50-43).

Брэндон Морено — Кай Кара-Франс. Победа Морено техническим нокаутом в третьем раунде.

Деррик Льюис — Сергей Павлович. Победа Павловича на 55-й секунде первого раунда техническим нокаутом.

Александр Пантожа — Алекс Перес. Победа Пантожи техническим нокаутом в первом раунде.

Магомед Анкалаев — Энтони Смит. Победа Анкалаева техническим нокаутом во втором раунде.

Предварительный кард.