Александр Емельяненко анонсировал заявление по поводу возможного завершения карьеры

Известный российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко разместил новый пост в своём телеграм-канале, высказавшись о возможном завершении карьеры.



«В Интернете появилась информация, что я завершаю карьеру. Завтра на своём YouTube-канале я расскажу вам всё об этом подробно», — сказал Александр.

Напомним, в последнем бою Александр встречался с уроженцем США, ветераном смешанных единоборств Джеффом Монсоном. Бойцы проводили поединок в ночь с 23 на 24 февраля мск. Противостояние проходило на голых кулаках. Победу решением судей праздновал Александр. Сейчас Емельяненко готовится к поединку с соотечественником Вячеславом Дациком. Бойцы должны сразиться в сентябре.

А. Емельяненко: 99% все равно, что ноль!