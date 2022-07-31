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Александр Емельяненко анонсировал заявление по поводу возможного завершения карьеры

Александр Емельяненко анонсировал заявление по поводу возможного завершения карьеры
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Известный российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко разместил новый пост в своём телеграм-канале, высказавшись о возможном завершении карьеры.

«В Интернете появилась информация, что я завершаю карьеру. Завтра на своём YouTube-канале я расскажу вам всё об этом подробно», — сказал Александр.

Напомним, в последнем бою Александр встречался с уроженцем США, ветераном смешанных единоборств Джеффом Монсоном. Бойцы проводили поединок в ночь с 23 на 24 февраля мск. Противостояние проходило на голых кулаках. Победу решением судей праздновал Александр. Сейчас Емельяненко готовится к поединку с соотечественником Вячеславом Дациком. Бойцы должны сразиться в сентябре.

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