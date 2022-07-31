«Вы же знаете, что это значит». Хабиб Нурмагомедов показал своё фото

Бывший чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг) и член Зала славы Хабиб Нурмагомедов разместил новый пост у себя в социальных сетях, показав свою фотографию, которую подписал загадочным образом.
«Вы же знаете, что это значит», — написал Хабиб.
Фото: Из личного архива Хабиба Нурмагомедова
Напомним, почти два года назад, в октябре 2020-го, Нурмагомедов одержал победу в противостоянии с американцем Джастином Гэтжи на турнире UFC 254, применив удушающий приём «треугольник» во втором раунде. После боя россиянин объявил о завершении карьеры. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC. Поединок с Гэтжи стал для Хабиба первым с тех пор, как из жизни ушёл его отец Абдулманап Нурмагомедов. 19 марта 2021 года президент UFC Дана Уайт официально подтвердил, что Нурмагомедов завершил карьеру.
Хабиб показал необычный приём на тренировке:
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