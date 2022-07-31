«В джунглях есть только одна львица». Нуньес — о победе в бою с Пеньей на турнире UFC

Чемпионка UFC бразильянка Аманда Нуньес разместила новый пост в своих социальных сетях, отреагировав на победу в поединке с представительницей США Джулианной Пеньей. Противостояние проходило на турнире по смешанным единоборствам UFC 277 в ночь с 30 на 31 июля мск.
«В джунглях есть только одна львица», — написала Нуньес, добавив своё фото.
Фото: Из личного архива Аманды Нуньес
Поединок Нуньес и Пеньи продолжался все пять раундов, по итогам которых победу единогласным решением судей праздновала спортсменка из Бразилии. Это позволило ей вернуть себе пояс чемпионки UFC в легчайшем весе. На пресс-конференцию после боя Нуньес пришла на костылях. Напомним, бойцы встречались второй раз. Предыдущий поединок остался за Пеньей. Тогда американка выиграла сабмишеном.
- 31 июля 2022
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