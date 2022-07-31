Тренер Фьюри оценил возможность досрочного завершения реванша Усик — Джошуа

Шугархилл Стюард, тренер двукратного чемпиона мира в супертяжёлом весе Тайсона Фьюри, высказался о титульном реванше украинца Александра Усика и британца Энтони Джошуа, который состоится 20 августа в Саудовской Аравии.

«Мой прогноз на реванш как болельщика? Я не большой поклонник бокса, но это масштабный поединок. И я не назову победителя. Всё будет зависеть от стратегии и умения внести коррективы по ходу боя.

Эти парни – супертяжеловесы, и у меня нет никаких сомнений в том, что Александр Усик способен нокаутировать Энтони Джошуа. Как, впрочем, и Джошуа способен нокаутировать Усика. Вот почему супертяжёлый вес настолько захватывающий, в любой момент может наступить нокаут», – сказал Стюард в интервью YouTube-каналу iFL TV.