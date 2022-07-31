Дэвид Бенавидес объяснил, почему 40-летний Головкин даст бой в трилогии с Альваресом

Двукратный чемпион мира во втором среднем весе (до 76,2 кг) американец Дэвид Бенавидес высказался о третьем поединке между бывшим лидером рейтинга pound-for-pound мексиканцем Саулем Альваресом и казахстанским ветераном Геннадием Головкиным.
«Головкин – сильный боец. И единственная причина, почему мне не понравился его последний бой [с японцем Риото Муратой], это его кондиции. Хотя он вылетел в Японию всего за неделю до боя, а это может серьёзно ударить по вам, понимаете? Также на это могла повлиять высота над уровнем моря.
Люди считают, что он уже стар, но я скажу, что он будет отлично смотреться. Нас ждёт хороший бой. Мне понравились предыдущие два, так что я определённо посмотрю трилогию», – сказал Бенавидес в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV.
- 31 июля 2022
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