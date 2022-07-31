«Я готов подраться за $ 5 тыс.». Рахман обвинил Джейка Пола в отказе от боя

Американский профессиональный боксёр Хасим Рахман-младший прокомментировал отмену поединка с видеоблогером Джейком Полом. Бой должен был состояться 6 августа в Нью-Йорке. Напомним, по заявлению стороны Пола, причиной стали проблемы Рахмана с весосгонкой.

«Послушайте, я выступаю в супертяжёлом весе. И я подписал контракт, чтобы уложиться в 90,7 кг за три с половиной недели, но у меня не получилось. Моё тело не позволило мне этого сделать.

Однако где вы видели отмену боя за неделю? У меня даже не было последней недели, чтобы попытаться сбросить вес. Я сказал ему, если есть штрафы, тогда пусть оставит деньги себе. Оставь. Я подерусь с тобой за минимум $ 5 тыс. Вот как сильно я верю в то, что нокаутирую его. Я бы побил этого парня одной рукой. Какая проблема подраться со мной в 95 кг? Очевидно, они не хотят драться», – сказал Рахман в социальных сетях.