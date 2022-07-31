В Showtime хотят организовать бой Джермалла Чарло и Дэвида Бенавидеса

Президент телеканала Showtime Стивен Эспиноза высказался об организации поединка между непобеждёнными американскими средневесами Джермаллом Чарло (32-0, 22 KO) и Дэвидом Бенавидесом (26-0, 23 KO).

«Думаю, что для Чарло самый предпочтительный поединок – с Бенавидесом. Не скажу, что Бенавидес станет следующим для Чарло, но у [Хайме] Мунгии был свой шанс. Мы подошли предельно близко к подписанию, однако его промоутер сошёл с пути.

Был шанс и у [Деметриуса] Андраде. Он мог подраться с обоими братьями. Я не помню год, но помню, что его контракт с DAZN был закончен, однако у него было окно, и мы сказали: «Хорошо, сейчас ты говоришь о повторном подписании с DAZN, но ты можешь пойти и по другому пути». Однако он переподписал контракт с DAZN.

Время этого поединка уже прошло, он давно уже минул свой пик. И он не так захватывающ, как Чарло – Бенавидес или Чарло – Канело», – сказал функционер в интервью YouTube-каналу FightHype.com.