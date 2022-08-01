Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Я буду драться с Волкановски». Яир Родригес отказался от боя за временный пояс UFC

«Я буду драться с Волкановски». Яир Родригес отказался от боя за временный пояс UFC
Комментарии

Мексиканский боец UFC Яир Родригес отказался от боя за временный пояс. Он хочет подраться с чемпионом UFC в полулёгком весе Александром Волкановски.

«Что у меня сейчас на уме, так это бой с Александром Волкановски, и это всегда у меня на уме, и прямо сейчас тоже. Я жду его. Я буду ждать его даже если он перейдёт в лёгкий вес. Надеюсь, он выиграет. Для меня это будет большим достижением всякий раз, когда я буду драться с ним и побеждать его. Зачем мне драться за временный титул, когда я стучусь в дверь за титулом? В этом нет никакого смысла. Я не дерусь с Джошем Эмметтом, я дерусь с Волкановски», – приводит слова Родригеса MMA Fighting.

Ранее Волкановски вступился за Исраэля Адесанью, подвергнувшегося критике за бой с Джаредом Каннонье на UFC 276.

Ждали бой года, а случился конфуз. Ортега сломал сам себя и подарил Яиру титульник Ждали бой года, а случился конфуз. Ортега сломал сам себя и подарил Яиру титульник
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022