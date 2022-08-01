«Я буду драться с Волкановски». Яир Родригес отказался от боя за временный пояс UFC

Мексиканский боец UFC Яир Родригес отказался от боя за временный пояс. Он хочет подраться с чемпионом UFC в полулёгком весе Александром Волкановски.



«Что у меня сейчас на уме, так это бой с Александром Волкановски, и это всегда у меня на уме, и прямо сейчас тоже. Я жду его. Я буду ждать его даже если он перейдёт в лёгкий вес. Надеюсь, он выиграет. Для меня это будет большим достижением всякий раз, когда я буду драться с ним и побеждать его. Зачем мне драться за временный титул, когда я стучусь в дверь за титулом? В этом нет никакого смысла. Я не дерусь с Джошем Эмметтом, я дерусь с Волкановски», – приводит слова Родригеса MMA Fighting.



Ранее Волкановски вступился за Исраэля Адесанью, подвергнувшегося критике за бой с Джаредом Каннонье на UFC 276.