Пенья — о бое с Нуньес: это было жёстче стейка за два бакса

Боец UFC Джулианна Пенья высказалась по поводу поединка с Амандой Нуньес.

«Это было жёстче стейка за два бакса. Спасибо всем за любовь! Просто царапина от коготков, на которую наложили несколько швов. Все куски кожи на месте – в операции нет необходимости. Люблю вас всех! Теперь наш счёт 1-1», — сказала Пенья после боя.

Напомним, бой Нуньес и Пеньи продлился все пять раундов, по итогам которых победу единогласным решением судей праздновала бразильская спортсменка, что позволило ей вернуть себе пояс чемпионки UFC в легчайшем весе. Для Нуньес эта победа стала 22-й в ММА при пяти поражениях. Джулианна Пенья, в свою очередь, потерпела пятое поражение в карьере при 12 победах.Бойцы встречались второй раз. Предыдущий поединок остался за Пеньей. Тогда американка выиграла сабмишном.