«Я похож на Бивола». Джейк Пол уверен, что сможет победить Сауля Альвареса

Популярный американский видеоблогер Джейк Пол, известный по выступлениям в ринге, высказался по поводу возможного поединка с мексиканцем Саулем Альваресом.
«Я по-прежнему считаю, что наш с Канело бой — один из самых больших поединков в современном боксе. И я знаю, что смогу его победить.
Люди смеются над этим, но Дмитрий Бивол показал, что его можно победить, а у меня стиль, диапазон, скорость и сила, как у Бивола. Так что, если поставить нас рядом, то стилистически это будет сложно для него. Это явно будет не лучший вечер для Канело», — приводит слова Пола talkSPORT.
Напомним, Джейк начал проводить поединки по правилам бокса в 2020 году вслед за своим братом Логаном. В своём первом поединке, который у него был с блогером Али Эсоном Гибом, Джейк смог выиграть у оппонента нокаутом. Во втором бою он победил баскетболиста Нейта Робинсона.
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