«Я хочу подраться с Хамзатом». Чимаев рассказал о проблемах из-за популярности
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Шведский проспект полусреднего веса (до 77 кг) UFC Хамзат Чимаев рассказал о проблемах, связанных с его быстро растущей популярностью.
«Да, это непросто, конечно же. Многие люди приходят в зал и срывают мне тренировки, в то время как я работаю на лапах: «Давай сделаем фото, брат, я из Австралии…»
Каждый день приходят сумасшедшие. Один из них сказал: «Я хочу подраться с Хамзатом Чимаевым».
На что я спросил, зачем ему это. Случается всякое, ведь я один из самых известных парней в UFC. Куда бы я ни пошёл, люди начинают говорить, и это тяжело», – сказал боец в YouTube-подкасте журналиста Ариэля Хельвани.
Ранее в интервью Чимаев объяснил, почему ему не нужен поединок со звёздным американским ветераном Нейтом Диазом.
Новость по темеХамзат Чимаев объяснил, почему ему не нужен поединок с Диазом
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