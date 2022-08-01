Опубликован андеркард вечера бокса Альварес — Головкин 3

Напомним, в главном бою бывший лидер рейтинга pound-for-pound и чемпион мира в четырёх весовых категориях, мексиканец Сауль Альварес (57-2-2, 39 KO) проведёт защиту всех четырёх поясов во втором среднем весе (до 76,2 кг) против казахстанца Геннадия Головкина (42-1-1, 37 KO).

В соглавном событии чемпион мира по версии WBC во втором наилегчайшем весе (до 52,2 кг), американец Джесси Родригес (16-0, 11 KO) проведёт вторую защиту против мексиканца Исраэля Гонсалеса (28-4-1, 11 KO).

Казахстанский боец второго среднего веса (до 76,2 кг) Али Ахмедов (18-1, 14 KO) встретится с американским экс-претендентом и ветераном Габриэлем Росадо (26-15-1, 15 KO).

Американский проспект среднего веса (до 72,6 кг) Остин Уильямс (11-0, 9 KO) встретится с британцем Кироном Конвэем (17-2-1, 3 KO).

Американский проспект второго среднего веса (до 76,2 кг) Диего Пачеко (15-0, 12 KO) встретится с пуэрториканцем Энрике Коллазо (16-2-1, 11 KO).

Американский проспект второго полулёгкого веса (до 59 кг) Марк Кастро (7-0, 5 KO) встретится с мексиканцем Кевином Мендосой (6-1-2, 3 KO).