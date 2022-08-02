Стал известен следующий соперник 43-летнего белорусского бойца UFC Андрея Орловского

43-летний белорусский боец смешанных единоборств Андрей Орловский, выступающий в тяжёлой весовой категории UFC, проведёт следующий поединок на турнире UFC Fight Night, который состоится 29 октября. Об этом информирует журналист Eurosport NL Марсель Дорф в «Твиттере».

Оппонентом Орловского станет 37-летний представитель Бразилии Маркус Рожериу де Лима. На счету опытного бразильца 19 побед в ММА при восьми поражениях, в своём последнем поединке на UFC 274 в мае этого года он уступил болгарскому бойцу Благою Иванову единогласным решением судей.

Орловский же идёт на серии из четырёх побед кряду – над Джейком Коллье, Джаредом Вандераа, Карлосом Фелипе и Чейзом Шерманом. Всего в ММА он победил в 34 боях, а уступил – в 20.

Самые образованные бойцы UFC.